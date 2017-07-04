В Москве запустился экспериментальный проект «Межтуризм», с помощью которого горожане смогут помочь жителям психоневрологических интернатов увидеть, что происходит в так называемом большом мире. Об этом The Village рассказала художница Катрин Ненашева, работающая над проектом вместе с перформером Владимиром Колесниковым и журналистом Михаилом Левиным.

«Межтуризм» позиционирует себя как агентство «путешествий вглубь города и себя». Маршруты для них разрабатывают с участием жителей психоневрологических интернатов, многие из которых десятилетиями не выходили в город. В путеводитель могут включить, например, некогда родные человеку районы или места, которые он сам не может посетить, но хотел бы увидеть. Каждый маршрут рассчитан на полтора-два часа.

Чтобы отправиться в городское путешествие, необходимо оставить заявку на сайте. Услуга предоставляется бесплатно, но взамен путешественник должен взять с собой смартфон с выходом в интернет. Он будет делиться своими впечатлениями с составителем маршрута через Skype и выполнять некоторые другие задания, для которых понадобятся функции фото- и видеосъемки и аудиозаписи.

«Мы пытаемся наладить коммуникацию между изолированными и открытыми пространствами. С одной стороны, это городское исследование, с другой — коммуникационный эксперимент. Инструменты, которые у нас есть, — это медиа и перформативные практики», — уточнила Ненашева концепцию проекта в разговоре с The Village.

Она также отметила, что «Межтуризм» получил уже более 50 заявок на путешествия. Желающие помочь команде в их организации могут написать об этом Ненашевой в личных сообщениях в Facebook.

В конце июня Катрин Ненашева провела на Красной площади акцию под названием «Между здесь и там», связанную по своему замыслу с проектом «Межтуризм». Она гуляла по городу в очках виртуальной реальности, в которых транслировалось панаромное видео из психоневрологических интернатов. Во время этой акции ее задержали и отвезли в психиатрическую больницу, но затем отказались от госпитлазации.