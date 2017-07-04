Музей современного искусства «Гараж» и фестиваль фильмов об искусстве PERFORM представят в летнем кинотеатре Garage Screen совместную программу «Провокаторы и легенды». Об этом сообщается на официальном сайте музея.

В рамках программы покажут пять фильмов, посвященных знаменитым художникам-провокаторам, чье искусство исследует границы дозволенного. Среди них: «Эгон Шиле. Смерть и дева», «Последний шедевр Дали», «Несравненная Роуз Хартман», «Вандалы», «Страус, обезьяна и могила».

Показы проведут 5, 11, 20, 23 и 24 июля в 21:30.