Государственная пограничная служба Украины ввела запрет на въезд в страну 70 российским артистам. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на спикера ведомства Олега Слободяна.

Причиной такого решения стало посещение попавшими под санкции россиянами Крыма. Запрет будет действовать в течение трех лет. Имена артистов, лишенных права въезда на территорию Украины, не раскрываются.

Слободян также отметил, что украинские пограничники не отказывали во въезде российскому актеру Владимиру Машкову. «Это неправда. Он не ехал через украинскую границу, соответственно, украинские пограничники с ним не имели дела», — пояснил спикер Госпогранслужбы. Ранее режиссер Сергей Члиянц рассказал, что Машков не смог попасть на съемки сериала «Ликвидация» в Одессе.

С 2014 года на Украине действует список российских артистов, которым запрещен въезд в страну. Среди попавших под санкции россиян — певец Иосиф Кобзон, актер Иван Охлобыстин и режиссер Никита Михалков.