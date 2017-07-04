Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов призвал ректора Московской государственной юридической академии Виктора Блажеева демонтировать мемориальную доску в честь Иосифа Сталина. Соответствующее обращение опубликовано на сайте СПЧ.

Глава СПЧ выразил надежду, «что руководство МГЮА оперативно исправит сделанную ошибку, воспринятую немалым числом людей, как попытка ресталинизации и потому вызвавшую столь бурный общественный резонанс».

Федотов также раскритиковал обоснование установки доски Сталину постановлением Совета министров РСФСР 1960 года, отметив, что «правоприменение всех забытых постановлений, законов и указов превратилось бы в сплошной хаос».

27 июня адвокат Генри Резник объявил об уходе из МГЮА из-за мемориальной доски Сталину. По этой же причине преподаватели кафедры конституционного и административного права НИУ ВШЭ прекратили сотрудничество с академией. «Повесили в юридическом вузе доску в честь того, кто право ликвидировал. И заодно несколько миллионов людей», — пояснил профессор ВШЭ Илья Шаблинский.