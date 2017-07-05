Киностудия «Союзмультфильм» подала иск в арбитражный суд Москвы на производителя игрушек «Русский стиль». Об этом сообщает информагентство «Москва».

Студия обвиняет «Русский стиль» в неуплате лицензионных платежей за использование принадлежащих ей образов в соответствии с заключенным в 2010 году договором. Точная сумма иска равна 9,7 миллиона рублей. Кроме этого, киностудия требует от компании выплатить штраф в размере 626 тысяч рублей и госпошлину в размере 71 тысячи рублей.

В «Союзмультфильме» добавили, что пока еще существует возможность подписания мирового соглашения.

Группа компаний «Русский стиль» выпускает настольные игры «Чипполино», «Котенок Гав», «Дюймовочка», «Маугли», «Чебурашка» и другие, в оформлении которых использованы образы персонажей из мультфильмов студии «Союзмультфильм».