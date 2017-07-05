На время проведения музыкального фестиваля Park Live 5 июля с 20:00 до 21:00 и с 22:30 до 23:30 перекроют две улицы в Северном округе. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

В частности, для движения автомобилей закроют проезд Березовой Рощи от улицы Авиаконструктора Микояна до 4-го Ходынского проезда. Перекрытия запланированы и на 3-й Песчаной улице от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы.

Также из-за продления сроков реконструкции газопровода ограничат движение на нескольких улицах в Восточном округе: с 9 по 14 июля — по одной полосе в районе дома 8, корпуса 1, по Никитинской улице. Для проезда расширят проезжую часть. Также с 15 по 28 июля и с 22 по 28 августа нельзя будет проехать по одной полосе на участке Никитинской улицы от дома 1, корпуса 1, до дома 9. Работы будут проводиться поэтапно. Вдобавок к этому со 2 по 29 августа ограничат движение по одной полосе 1-й Прядильной улицы в районе дома 6.

В Южном округе до 31 июля из-за реконструкции инженерных сетей ограничено движение по одной полосе на Волжском бульваре от дома 43 до дома 45.

Автомобилистам рекомендуется заранее планировать свой маршрут.