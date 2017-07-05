8 и 9 июля в «Аптекарском огороде» состоится фестиваль «Джаз — за жаркое лето!». Об этом The Village сообщила пиар-директор ботанического сада Ольга Архипова.

В программе фестиваля заявлено «органичное соединение» американского джаза, поп-хитов и русского фольклора. 8 июля на площадке выступит основатель отечественного джаз-рока Алексей Козлов, а 9 июля состоится концерт «Мгновения джаза» в исполнении Jazz Dance Orchestra под управлением Вадима Зайдина. Оба выступления начинаются в 20:00. Продолжительность каждого концерта составляет полтора часа.

Входной билет на концерт обойдется в 750 рублей, билет с пуфиком — стоит одну тысячу рублей, а VIP-билет (включает пуфик и фуршет) — 1 500 рублей. Детям до шести лет включительно вход свободный.

Более подробную информацию о фестивале можно узнать здесь.