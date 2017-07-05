На станции «Лермонтовский проспект» разместили плакаты с данными о часах наибольшей загрузки метро. Об этом сообщили The Village в пресс-службе столичной подземки.

По словам первого замначальника метрополитена Романа Латыпова, таким образом специалисты рассчитывают разгрузить пассажиропотоки в часы пик, чтобы пассажиры не ездили в переполненных вагонах.

«Мы сейчас рассматриваем возможность мотивации более мягкими способами, чтобы переводить людей на „вне пик“. Где-то мы размещаем плакаты с загрузкой поездов по часам, со стрелками, когда загружены поезда. Сейчас достаточно выехать на некоторых станциях на 15 минут раньше, чтобы не попасть в загруженный поезд», — рассказал он.

Московский метрополитен собирается проанализировать динамику пассажиропотока на станции, чтобы понять, работает данная мера или нет. О повсеместной расклейке плакатов речь пока не идет.