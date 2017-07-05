Инфраструктуру Московского центрального кольца благоустроят для удобства велосипедистов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, в 2018 году планируется оборудовать дополнительные пандусы для велосипедов и велокрепления во всех поездах.

«Есть программа по благоустройству вокруг МЦК, она уже реализуется, в этом и следующем году мы планируем сделать среду вокруг МЦК еще более безбарьерной», — отметил первый заместитель начальника Московского метрополитена Роман Латыпов.