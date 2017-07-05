На всех 206 станциях московского метро к чемпионату мира по футболу 2018 года планируется установить турникеты с возможностью бесконтактной оплаты через PayPass. Об этом заявил первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, сообщает информагентство «Москва».

«Иностранные болельщики активно этим пользовались, и мы будем расширять количество турникетов, оборудованных этой системой, и в плане количества станций, чтобы на любой станции пассажир мог зайти с помощью этой технологии», — заявил Латыпов.

Сейчас турникеты с PayPass установлены на 84 станциях метро.