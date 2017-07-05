Всероссийский центр изучения общественного мнения, Музей истории ГУЛАГа и Фонд памяти представили исследование «Сталинские репрессии: преступление или наказание?», которое стало первым из цикла, посвященного теме массовых репрессий XX века. Об этом сообщается на сайте ВЦИОМ. В исследовании, в частности, приводится число россиян, оправдывающих сталинские репрессии тем, что без них было бы невозможно сохранить порядок в стране.

43 % россиян считают, что без

осуществления репрессий

сохранить порядок в стране было бы невозможно

Тех, кто считает, что репрессии ничем нельзя оправдать, — 49 %, среди тех, в чьих семьях были репрессированные, эта цифра выше — 57 %. Более двух третей опрошенных — 68 % — считают судебные решения по делам репрессированных несправедливыми. О наличии у них репрессированных родственников сообщили 24 % опрошенных, которые знакомы с понятием «репрессии». Только 16 % сочли репрессии справедливыми.

72 % респондентов, которые слышали о сталинских репрессиях, считают необходимым рассказывать подрастающему поколению о них, чтобы подобное никогда не повторилось. При этом 22 % уверены, что этого делать не нужно, так как это негативно сказывается на имидже страны.