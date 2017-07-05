Департамент культурного наследия Москвы согласовал разборку деревянного особняка купца Ярослава Кудрявцева на Новокузнецкой, 42, XIX века постройки с возведением на его месте нового кирпичного здания. Об этом сообщается на сайте «Хранители наследия». Власти обосновали это требованиями физической сохранности памятника.

«Титулованные эксперты (Валерий Гончар, Владимир Шарапов, Елена Богданова) признали соответствующим закону и подлежащим реализации проект (авторства ООО „Стройстандарт сервис“), предлагающий „заменить наружные деревянные стены на кирпичные“. Мотивация: „вследствие того, что воссоздание конструкций из первоначальных материалов с сохранением конструктивных особенностей не позволит соблюсти современные строительные нормы (жесткость узлов примыкания пристройки к зданию, теплотехнические нормы, общее увеличение временных нагрузок на элементы)“», — говорится в материале.

Здание является выявленным объектом культурного наследия. Его деревянные стены входят в предмет охраны. Поэтому их снос незаконен, утверждают активисты. По мнению Мосгорнаследия, «замена материала конструкций объекта направлена на его физическую сохранность».

Собственником здания является ООО «Новокузнецкая-42», которая владеет им на паритетных началах с австрийской фирмой Baugarten GMBH. Первый проект надстройки памятника с двойным наращиванием площадей был подготовлен в 2004 году, в 2008 году компания представила проект, предусматривающий полный снос здания. В марте 2011 года компания попыталась снести дом. Мосгорнаследие предотвратило это, добившись взыскания миллионного штрафа через суд. В феврале 2014-го в доме произошел пожар.

«И все эти годы — никаких противоаварийных мер, пустующий памятник, в котором ночевали неизвестные люди, утрата остатков интерьеров, отсутствие кровли, вымораживание и промокание сруба. Тут давно пора было процесс об изъятии памятника проводить», — говорится в материале.