Спасские ворота Кремля закроют для туристов в пятницу, 7 июля, после 15:00. Об этом со ссылкой на центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны сообщает ТАСС.

«В связи с проведением на Красной площади торжественного старта международного ралли „Шелковый путь-2017“, 7 июля 2017 с 15:00 выход посетителей с территории Московского Кремля через Спасские ворота производиться не будет», — заявили представители ФСО.

Для прохода открытой останется только Кутафья башня.