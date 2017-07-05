Телеканал «Наука» и Институт современных медиа (MOMRI) провели ежегодный мониторинг отношения россиян к науке. Полученными результатами они поделились с The Village.

Место Сфера Интересуются в 2017 году, %

Медицина и биология 47

IT-технологии и электроника 28

Космос и авиация 26

Психология 25

Нанотехнологии 18

По итогам исследования абсолютное большинство россиян считает, что для обычного человека важно быть в курсе научных новостей, — 86 %.

Наиболее интересующими россиян научными сферами остаются медицина и биология, IT-технологии и психология. За год интерес к медицине и биологии вырос с 39 % до 47 %, к IT-технологиям и электронике — с 26% до 28 %, к психологии — с 23 % до 25 %.

Наиболее значительное падение интереса за прошедший год произошло по отношению к нанотехнологиям (18 % по сравнению с 24 % в 2016 году) и космосу и авиации (26 % по сравнению с 29 % в 2016 году).

Как и в прошлом году, выражен тренд большего интереса к науке у респондентов с высоким статусом и доходом. Чем выше статус респондентов, тем чаще они обсуждают научные достижения: чаще других о науке говорят респонденты, занимающие руководящие должности, работающие специалистами, с доходом выше среднего.

Опрос проведен Институтом современных медиа (MOMRI) в период с 20 по 25 июня 2017 года. Общее количество опрошенных — 1 600 человек в возрасте 18 лет и старше, проживающих в городах с населением 100 тысяч человек и более.