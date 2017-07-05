Организатора «Русского марша» Юрия Горского задержали в Москве. Об этом он сообщил телеканалу «Дождь».

Горского задержали сотрудники ФСБ. Его везут на допрос в здание столичного управления ведомства в Большом кисельном переулке. Горского подозревают в нарушении части 1 статьи 280 УК — «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

По его словам, дело завели из-за первомайского шествия националистов на Октябрьском поле, организатором которого он был, и лозунгов на этом шествии. В частности, националисты кричали: «Украина — Майдан, Россия — Манежка, баррикады, покрышки, огонь» и «5.11.17 революция».

Первомайское шествие было согласованным. Однако после акции полицейские подошли к Горскому и задержали без объяснения причин. Горский сообщил также, что у него нет адвоката и что он отказывается что-либо подписывать, а также с кем-либо говорить без юристов.

Ранее Хорошевский районный суд Москвы арестовал Горского на трое суток. Его признали виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП — «Повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия». Активиста также оштрафовали на тысячу рублей по статье 19.3 — «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции».

В протоколе задержания Горского говорилось, что во время первомайского шествия он останавливался и кричал в мегафон, тем самым превращая акцию в митинг. Националист заявил, что «принципиально не согласен» с решением об аресте.