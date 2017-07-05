Глава министерства связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров назвал нецелесообразным перенос вступления в силу «закона Яровой» на 2023 год. Об этом сообщает «Интерфакс». Министр выступил за формирование плана по постепенному внедрению пакета поправок к «антитеррористическому законодательству» в стране.

С таким предложением выступили несколько депутатов, и законопроект о переносе на 2023 год поступил в правительство. Наше министерство готовило отзыв на законопроект, мы посчитали, что перенос на 2023 год как прямая норма нецелесообразен. Мы все-таки поддержали дату вступления в силу — 1 июля 2018 года, но предложили предоставить правительству дополнительные полномочия об утверждении детального плана, как все-таки эта норма будет внедряться николай никифоров, министр связи и массовых коммуникаций

Никифоров считает, что из-за размеров России вступление в силу нормы «невозможно сделать одномоментным». Он предполагает, что к следующей неделе у правительства появится консолидированная позиция по поводу того, в каком виде законопроект может быть внедрен.

«Я думаю, что речь будет идти о трех-пятилетней перспективе внедрения», — заявил Никифоров. По его словам, вопрос не во времени, а в этапах внедрения этой нормы.