Уровень воспринимаемой россиянами инфляции превышает официальные данные в три раза. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание приводит данные июньского опроса, проведенного для Центробанка, согласно которому потребители оценили уровень инфляции примерно в 12 % при реальной инфляции около 4 %.

Как пояснил экономист BCS Financial Group Владимир Тихомиров, высокий уровень восприятия инфляции связан с тем, что наибольшая часть трат россиян с ограниченным достатком приходится на продукты, в то время как цены на них более всего подвержены волатильности.

Стоимость минимального набора продуктов питания в России с начала года выросла на 9,4 %, обгоняя рост инфляции в пять раз.