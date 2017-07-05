В Москве из-за грозы задерживаются электрички на Ярославском направлении Московской железной дороги. Об этом говорится на сайте МЖД.

Из-за грозового фронта была нарушена штатная работа системы авторегулировки движения поездов на участке Москва-3 – Лосиноостровская Ярославского направления МЖД.

Сейчас движение поездов на этом участке производится по специальному режиму. На месте работают аварийно-восстановительные бригады.