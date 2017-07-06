Утром в четверг, 6 июля, в аэропортах Москвы отменили и задержали десятки рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 09:40 в Домодедове отменили пять вылетов — в Омск, Ставрополь, Новый Уренгой, Симферополь и Вену. Еще 20 рейсов задерживаются: 18 из них — в Домодедове, а еще два — в Шереметьеве.

В работе Внукова и подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.