Колесо обозрения на ВДНХ будет использоваться в качестве рекламной площадки. Об этом сообщает агенство «Москва».

«Реклама — одна из статей доходов колеса. Будет и подсветка, и изображения брендов. Проект дорогой, его нужно окупать», — рассказал акционер ГК «Регионы» Амиран Муцоев.

Новое колесо обозрения высотой 140 метров на ВДНХ оборудуют 30 закрытыми кабинами, каждая из которых сможет вместить 20 человек. Через стеклянные стены всех кабин посетителям будет открываться обзор на 360 градусов.

Стоимость входного билета на строящееся колесо обозрения на ВДНХ составит от 500 до 850 рублей. Монтаж колеса обозрения начнется в 2018 году.