Мосгорсуд приговорил предполагаемого лидера хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева к двум годам колонии общего режима. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Сторона обвинения просила приговорить Аникеева к 2,5 года колонии. Дело рассматривалось в закрытом режиме из-за грифа секретности. Аникеев пошел на сделку со следствием — его случай рассмотрели в особом порядке без исследования доказательств.

В результате Аникеева признали виновным в неправомерном доступе к информации. По версии следствия, он работал под псевдонимом Льюис и руководил группой хакеров, которая занималась взломом аккаунтов чиновников и предпринимателей для последующей продажи. По делу «Шалтая-Болтая» также арестованы Константин Тепляков и Александр Филинов. Еще один член группы Александр Глазастиков находится в Эстонии.

По словам Глазастикова, до задержания у «Шалтая-Болтая» появились кураторы в ФСБ, о чем хакерам сообщил Аникеев. Впоследствии его показания позволили арестовать начальника отдела Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова. Последнего обвиняют в госизмене.