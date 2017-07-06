Число россиян, готовых на выборах проголосовать за «Единую Россию», выросло за год с 55 % до 63 %. Об этом сообщает «Левада-центр».

По мнению социолога Дениса Волкова, рост популярности партии связан с постепенным выходом страны из рецессии, летним сезоном с отсутствием громких избирательных кампаний, а также ростом потребительского и социального оптимизма.

За КПРФ и ЛДПР в этом году готовы проголосовать 13 % опрошенных, а за «Справедливую Россию» — 3 %. Год назад эти показатели составляли 18, 14 и 5 % соответственно.

Опрос был проведен 23–26 июня среди 1 600 россиян в 48 регионах.