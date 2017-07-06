В компании «Яндекс» началась разработка умной колонки по аналогу домашних помощников Google Home и Amazon Echo. Об этом со ссылкой на несколько анонимных источников сообщают «Ведомости».

Представитель «Яндекса» заявил изданию, что в компании действительно существует прототип устройства с рабочим названием Аrtificial Intelligence speaker. «Мы уверены, что за голосовым интерфейсом будущее, у нас наработаны необходимые технологии: распознавание и синтез речи, продвинутые диалоговые системы, искусственный интеллект», — сообщил он газете, не став уточнять детали проекта.

Близкий к «Яндексу» человек рассказал «Ведомостям», что план выпуска домашнего помощника появился в компании больше года назад. В одной из команд разрабатывался голосовой интерфейс и обсуждались перспективы выпуска колонки — силами компании либо в партнерстве с производителями уже имеющихся на рынке устройств.

Сейчас точно неизвестно, какими функциями будет обладать колонка российской компании. «Яндекс» не уведомлял правообладателей о том, что устройство будет проигрывать треки из сервиса «Яндекс.Музыка». Будет ли использоваться в устройстве голосовой помощник «Алиса» для гаджетов на базе Android, также неизвестно.

Аналогичные умные колонки есть у Google — Home и Amazon — Echo. В конце 2017 года в продаже должен появиться помощник Apple — HomePod. Ни одно из имеющихся на рынке устройств официально в России не представлено.

«„Яндексу“ крайне важно занять рынок, пока сюда не вышли колонки Google или Amazon, чтобы не лишиться еще одного большого куска рынка, как это произошло со смартфонами и мобильным интернетом», — считает основатель ABBY Давид Ян.