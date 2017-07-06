Обыски в московском штабе Алексея Навального проводятся в рамках расследования уголовного дела о самоуправстве. Об этом агентству «Интерфакс» заявил заместитель начальника уголовного розыска отдела полиции по району Замоскворечье Евгений Тихомиров.

По его словам, заявления поступали от руководителя компании «Паритет МГ» и субарендаторов помещений в доме 69 на Садовнической набережной. Они жаловались на нарушение условий договоров собственником здания — компанией «Балчуг Эстейт». К самому штабу Навального как субарендатору помещений у полиции претензий нет.

Тихомиров уточнил, что все документы и вещи из штаба Навального и присутствовавшие в помещении сторонники оппозиционера сейчас находятся в ОВД по Центральному административному округу столицы.

Одновременно с этим сторонники Навального сообщили, что их до сих пор не пускают в помещение штаба. Возле здания на Садовнической набережной образовался стихийный митинг. К нему подогнали автозак.