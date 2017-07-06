С пятницы, 7 июля, до воскресенья, 9 июля, в центре Москвы перекроют несколько дорог. Об этом сообщается в твиттере столичного департамента транспорта.

В пятницу из-за старта ралли «Шелковый путь» с 15:30 до 22:00 перекроют Ильинку от Рыбного переулка до Красной площади и Васильевский спуск — с 18:00 до 22:00.

7 июля в столице пройдет ралли «Шелковый путь». В связи с этим в центре города будут организованы перекрытия pic.twitter.com/4aRY4jy04i — Московский транспорт (@DtRoad) 6 July 2017

Также для проведения религиозного мероприятия в пятницу перекроют участок Большой Татарской улицы и Озерковский переулок.

Больше всего перекрытий планируется в пятницу из-за Дня московского транспорта и в воскресенье из-за ночного велопарада.