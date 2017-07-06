Обновлено: добавлена информация о госпитализации Туровского.

Сторонники Алексея Навального собрались у здания Замоскворецкого суда, куда доставили активиста Александра Туровского, дежурившего в штабе политика на Садовнической набережной, когда туда ворвался ОМОН. Об этом они сообщили в Twitter.

У Замоскворецкого суда, куда везут похищенного ночью из штаба сотрудника уже толпа pic.twitter.com/yUIFkGktRO — Nikolay Kasyan (@nik_kassian) 6 июля 2017 г.

Нашли Саню. При задержание его уронили и били! Видимо шьют 19.3. На лице побои pic.twitter.com/5kKBwG3Bjx — Nikolay Kasyan (@nik_kassian) 6 июля 2017 г.

Нашего сотрудника избили. Гематомы на лице. Били при задержании сотрудники в масках. Сейчас ещё и 19.3 вменяют. Замоскворецкий суд. pic.twitter.com/toFHu2jFon — Виталий Серуканов (@serukanov_v) 6 июля 2017 г.

Туровский рассказал, что ночью в здание штаба ворвались люди в масках. Они «моментально уронили его на пол и начали бить в голову», а затем заломали руки и увезли. Теперь его будут судить по статье 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению представителя власти.

UPD (15:25): К зданию суда вызвали скорую. Туровского госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга. По данным «Медиазоны», он направляется в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Туровского заперли в Скорой помощи pic.twitter.com/gMqt6ANFCC — Nikolay Kasyan (@nik_kassian) 6 июля 2017 г.

Александра Туровского везут, видимо, в больницу. В последний момент в карету запрыгнуло несколько сотрудников полиции pic.twitter.com/awTcRm3YOk — Nikolay Kasyan (@nik_kassian) 6 июля 2017 г.

Утром в четверг, 6 июля, полиция заблокировала вход в дом 69 на Садовнической набережной, в котором располагается штаб Алексея Навального. Впоследствии правоохранители пояснили, что следственные мероприятия проводятся в рамках дела о нарушении договора аренды собственником здания. По словам полицейских, к штабу Навального у них претензий нет. Одновременно с этим стало известно, что обыски прошли и на складе организаторов предвыборной кампании Навального.