Сторонники Навального собрались у Замоскворецкого суда Москвы (обновлено)
Обновлено: добавлена информация о госпитализации Туровского.
Сторонники Алексея Навального собрались у здания Замоскворецкого суда, куда доставили активиста Александра Туровского, дежурившего в штабе политика на Садовнической набережной, когда туда ворвался ОМОН. Об этом они сообщили в Twitter.
Туровский рассказал, что ночью в здание штаба ворвались люди в масках. Они «моментально уронили его на пол и начали бить в голову», а затем заломали руки и увезли. Теперь его будут судить по статье 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению представителя власти.
UPD (15:25): К зданию суда вызвали скорую. Туровского госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга. По данным «Медиазоны», он направляется в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Утром в четверг, 6 июля, полиция заблокировала вход в дом 69 на Садовнической набережной, в котором располагается штаб Алексея Навального. Впоследствии правоохранители пояснили, что следственные мероприятия проводятся в рамках дела о нарушении договора аренды собственником здания. По словам полицейских, к штабу Навального у них претензий нет. Одновременно с этим стало известно, что обыски прошли и на складе организаторов предвыборной кампании Навального.
КомментарииПодписаться