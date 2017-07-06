Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в порядке прохождения альтернативной гражданской службы. Документ размещен на официальном сайте правительства России.

«Предусматривается, что гражданину, проходящему альтернативную гражданскую службу, при использовании им отпуска по уходу за ребенком будет предоставляться свободное от работы время для проезда к месту использования такого отпуска и обратно», — говорится в документе.

Для того чтобы привлечь к ответственности за уклонение от прохождения службы определены случаи, о наступлении которых работодатель должен информировать следственные органы, и установлен порядок такого информирования. Так, например, к таким случаям относятся «неявка гражданина к месту прохождения альтернативной гражданской службы, отказ от заключения срочного трудового договора, покидание без согласования с представителем работодателя населенного пункта, в котором гражданин проходит альтернативную гражданскую службу».