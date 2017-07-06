В московских библиотеках ввели СМС-оповещения о сроках возврата книг. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Функция введена для сохранения библиотечных фондов.

«Мы стараемся сделать сервис библиотек максимально удобным и приближенным к реалиям сегодняшнего дня. СМС-сообщение не отвлекает так, как телефонный звонок, и оповещает оперативнее, чем письмо, отправленное по электронной почте. Мы заботимся о наших читателях и одновременно освобождаем библиотекарей от назидательных функций и дополнительной нагрузки», — рассказала сайту генеральный директор дирекции по развитию культурных центров Мария Рогачева.

Для подключения к услуге СМС-оповещения необходимо оставить заявку в нужной библиотеке и указать свой номер телефона. После этого читателя вносят в электронный список, а затем он начинает получать рассылку автоматически. Сейчас к сервису подключены все 441 московская библиотека и почти 120 тысяч человек.