7 июля во Владивостоке официально заработала региональная версия онлайн-издания The Village, развивающаяся по франшизе. Об этом рассказал сооснователь медиахолдинга Look At Media Алексей Амётов.

Права на франшизу выкупила компания «Вл3000», выпускавшая городской интернет-журнал «Владивосток-3000». Главным редактором и издателем «The Village Владивосток» стала Елена Белова. Чтобы переключиться на региональную версию сайта, нужно выбрать город в выпадающем меню в левом верхнем углу сайта.

«Для нас очень волнующе и важно быть частью большой семьи The Village. В свое время мы были вдохновлены новым типом городской журналистики, который она продвигает. Сейчас хотим рассказывать интересные истории о людях Владивостока и первыми в городе делать нативные спецпроекты. Еще один момент — быть проактивными и выступать инициаторами городских изменений», — поделилась планами по развитию издания Белова.

«Только недавно мы запустили „Черное море“, и вот новый запуск — во Владивостоке. Для нас он очень важен. Там отличная команда, очень интересный регион. Я уверен, что, несмотря на расстояние, ребята станут частью большого комьюнити The Village и у нас получится потрясающий проект», — добавил Амётов.

The Village также работает в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а в Иркутске, Нижнем Новгороде и в городах на побережье Черного моря — в Сочи, Туапсе, Новороссийске, Анапе и Геленджике — развивается по франшизе. Кроме того, в феврале запустилась украинская, а в июне — белорусская версия издания. Обе они также развиваются по франшизе.

Франшиза The Village+ рассчитана на города с населением свыше 700 тысяч человек. К концу 2017 года Look At Media планирует открыть десять региональных представительств. О принципах отбора заявок и правилах работы с партнерами можно прочитать здесь.