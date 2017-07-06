В московских парках покажут фильмы о дикой природе России
В парках Москвы покажут фильмы о дикой природе России в рамках посвященного Году экологии совместного проекта National Geographic и Мосгорпарка. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Увидеть фильмы можно в течение всего июля в пяти парках столицы: «Красной Пресне», «Фили», Измайловском, Таганском и Лианозовском.
Гости смогут познакомиться с жизнью уссурийских тигров и медведей, а также больше узнать об архипелаге Земля Франца-Иосифа.
Первые показы пройдут 8 и 9 июля.
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