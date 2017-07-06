В парках Москвы покажут фильмы о дикой природе России в рамках посвященного Году экологии совместного проекта National Geographic и Мосгорпарка. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Увидеть фильмы можно в течение всего июля в пяти парках столицы: «Красной Пресне», «Фили», Измайловском, Таганском и Лианозовском.

Гости смогут познакомиться с жизнью уссурийских тигров и медведей, а также больше узнать об архипелаге Земля Франца-Иосифа.

Первые показы пройдут 8 и 9 июля.