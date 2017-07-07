Сеть «Москино» впервые проведет серию показов в открытом кинотеатре на территории делового центра «Москва-Сити». Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Там по субботам, с 8 июля по 12 августа, посетители смогут бесплатно посмотреть советские фильмы о любви.

8 июля организаторы покажут мелодраму «Вам и не снилось», сразу после нее состоится показ киноленты «Машенька» Юлия Райзмана. 15 июля посетители увидят три короткометражных фильма: «Двое», «Свадьба» и «Зонтик».

Площадь с киноэкраном находится между башней «Эволюция» и мостом «Багратион». Это самая большая зона отдыха на свежем воздухе на территории делового центра.