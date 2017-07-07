Свердловский областной суд внес изменения в приговор видеоблогеру Руслану Соколовскому, признанному виновным в экстремизме и оскорблении чувств верующих, сообщает Znak.com.

Назначенные судом первой инстанции 3,5 года лишения свободы условно изменили на 2 года и 3 месяца условно.

Видеоблогер выступил в суде с последним словом, заявив, что «закон об оскорблении чувств верующих — закон с плохо прописанными дефинициями, рано или поздно он должен уйти из УК РФ».

Правоохранительные органы получили жалобы на Руслана Соколовского после выхода ролика, где он ловил покемонов в Храме-на-Крови. Блогера обвинили в преступлениях по 13-ти статьям. Приговор Соколовскому вызвал беспрецедентный резонанс: были организованы пикеты в поддержку обвиняемого, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман посещал судебный процесс.

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