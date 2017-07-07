Детский парк игрового обучения «Кидзания» в этот раз откроет двери для взрослых. Об этом The Village сообщили представители компании.

21 июля в 19:00 в парке состоится «Ночь в „Кидзании“ для детей 18+». Посетители смогут попробовать себя в одной из сотни профессий — научиться тушить пожар, почувствовать себя пилотом, секретным агентом или заняться скалолазанием. Организаторы призвали посетителей «использовать уникальный шанс снова почувствовать себя ребенком».

Приобрести билет можно по ссылке.