Камеры наблюдения в метро и на Московском центральном кольце подключили к системе мониторинга ситуационного центра столичного Центра организации дорожного движения. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Максима Ликсутова.

«В течение месяца видеокамеры на всех станциях метро и МЦК будут подключены к ситуационному центру ЦОДД», — сказал Ликсутов. Теперь дежурная смена ЦОДД сможет удаленно контролировать ситуацию на транспортных предприятиях и реагировать на внештатные ситуации.

Данные поступают в систему из стратегических детекторов движения, которые контролируют все магистрали и дороги Москвы, а также из системы ГЛОНАСС от городского транспорта.

Сейчас к ситуационному центру подключены более 1,4 тысячи стационарных камер фото- и видеофиксации, более 2 тысяч камер телеобзора, 163 табло отображения информации, 3,3 тысячи детекторов транспорта. Система управления объединяет около 1,7 тысячи светофоров с возможностью централизованного управления.