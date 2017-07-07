Пассажиры авиакомпании «Россия», застрявшие в парижском аэропорту Орли почти на двое суток, вылетят в Москву в пятницу, 7 июля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как рассказали агентству сотрудники горячей линии авиакомпании «Аэрофлот», соответствующий рейс намечен на 14:00. Причина длительной задержки не называется.

Ранее стало известно, что пассажиры авиакомпании «Россия» вторые сутки не могут вылететь из Парижа в Москву. Рейс FV6638, вылет которого был запланирован на 15:30 по местному времени в среду, 5 июля, остается в парижском аэропорту Орли.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.