Председатель Госдумы Вячеслав Володин решил сделать открытой и публичной информацию о думских прогульщиках. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Теперь в начале каждого пленарного заседания будут объявлять, сколько депутатов отсутствуют, в том числе без уважительной причины. «После ежедневной утренней регистрации председатель комитета по регламенту и организации работы Госдумы Ольга Севастьянова („Единая Россия“) будет делать информацию о количестве депутатов, находящихся в командировках — как зарубежных, так и по России, а также находящихся на учебе; тех, кто находится на больничном и взяли (отгул) за свой счет», — заявил Володин.

Эти сведения будут озвучивать, чтобы «общая картина [была] всем понятна». «А тот, кто у нас не подпадает ни под одну, ни под вторую, ни под третью категорию (отсутствия по уважительной причине. — Прим. ред.), для себя определили иную форму участия», — заключил Володин.

Ранее СМИ писали о том, что принятые Володиным меры по укреплению депутатской дисциплины дают сбой: все большее количество депутатов не появляются на планерках, а те, кто присутствует, голосуют за коллег по фракциям, что запрещено думским регламентом.