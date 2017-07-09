Каждую неделю The Village вспоминает самые важные новости за последние семь дней. В этом выпуске: обыски в штабе Алексея Навального и избиение волонтера Александра Туровского, смягчение приговора блогеру Руслану Соколовскому, продление продуктового эмбарго, задержки рейсов и другие новости.

Задержки рейсов Bulgaria Аir

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку болгарской авиакомпании Bulgaria Air после задержки вылета более 20 ее рейсов из Шереметьева.

Рейсы задерживали с 30 июня по 4 июля. В результате в аэропорту Бургаса в Болгарии застряли 250 туристов из Москвы и Санкт-Петербурга. В некоторых случаях во время задержки компания не предоставила пассажирам необходимые услуги. В Bulgaria Air задержки рейсов объяснили «небывалым штормом с ливнями», которые накрыли Москву 30 июня и прервали работу аэропорта.

Десятичасовая очередь к мощам Николая Чудотворца

Время ожидания в очереди к мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя на этой неделе увеличилось до 10 часов. После этого ввели новый режим доступа к святыне. С учетом увеличения времени ожидания в очереди встать в нее можно будет только до 16:30. Сейчас вход в очередь для поклонения мощам находится на пересечении Фрунзенской набережной и 3-й Фрунзенской улицы.

Продление продуктового эмбарго

Российское правительство продлило действие продуктового эмбарго еще на один год — до 31 декабря 2018-го. Так власти отреагировали на расширение черного списка, подготовленного властями США, и решение Евросоюза продлить антироссийские санкции.

Обыски на складе и в штабе Навального и избиение волонтера

Утром в четверг, 6 июля, полиция заблокировала вход в здание на Садовнической набережной, где располагается штаб Алексея Навального. Правоохранители пояснили, что мероприятия проводятся в рамках дела о нарушении договора аренды собственником здания. По словам полицейских, к штабу Навального у них претензий нет. Одновременно с этим стало известно, что обыски прошли и на складе организаторов предвыборной кампании Навального.

Волонтера штаба Александра Туровского, который дежурил в помещении в эту ночь, полицейские избили. Его госпитализировали в НИИ имени Склифософского с черепно-мозговой травмой, однако выписали наутро, отправив в ОВД. Оттуда его отвезли в суд, который назначил активисту штраф в 500 рублей.

О проблемах конфликтах между сотрудникам штабов Навального и полицией The Village подробно рассказал в отдельном материале.

Смягчение приговора Руслану Соколовскому

Свердловский областной суд внес изменения в приговор видеоблогеру Руслану Соколовскому, признанному виновным в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Назначенные судом первой инстанции 3,5 года лишения свободы условно изменили на 2 года и 3 месяца.

Видеоблогер выступил в суде с последним словом, заявив, что «закон об оскорблении чувств верующих — закон с плохо прописанными дефинициями, рано или поздно он должен уйти из УК РФ».

Отмена спектакля Кирилла Серебренникова

За несколько дней до премьеры, которая должна была состояться 11 июля, Большой театр отменил показ спектакля «Нуреев», над которым работали режиссер Кирилл Серебренников, хореограф Юрий Посохов и композитор Илья Демуцкий. Директор театра Владимир Урин заявил, что балет не готов, сославшись на недостаток репетиций, и подчеркнул, что решение принималось вместе с постановщиками. Впоследствии Серебренников опроверг это заявление. По его словам, перенос спектакля на следующий сезон — «это решение театра».

Смерть Антона Носика

Ночью 9 июля в возрасте 51 года умер блогер и журналист Антон Носик. По данным «Эха Москвы», смерть наступила около 02:00 из-за сердечного приступа. Другие подробности произошедшего не сообщаются.