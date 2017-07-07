На Тверской улице и Москворецкой набережнойбудет в выходные перекроют движение из-за работ по благоустройству по программе «Моя улица». Об этом сообщает ТАСС.

«8 июля с 00:00 до 06:00 на Москворецкой набережной, на участке от Китайгородского проезда до Москворецкой улицы будет полностью перекрыто движение транспорта, в том числе и общественного», — заявили в пресс-службе МВД по Москве.

Объехать перекрытия можно будет по Подгорной и Устьинской набережной, Яузской улице, улице Солянке, Солянскому, Лубянскому и Китайгородскому проездам, Старой площади, улице Варварке. Также можно будет объехать по не задействованным в перекрытии участкам Москворецкой набережной, по Москворецкой улице, Кремлевской набережной, Большому Устьинскому мосту, Садовнической улице, улице Балчуг и Большому Москворецкому мосту.

Также с 00:00 субботы, 8 июля, до 05:00 понедельника, 10 июля, перекроют участок Тверской улицы от Садового кольца до Бульварного кольца.

«Объезд транспорта будет осуществляться через Страстной бульвар, Тверской бульвар, Садовую-Триумфальную улицу, улицу Гашека, 2-ю Брестскую улиц», — сообщили в МВД.