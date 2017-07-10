Президент России Владимир Путин оказался владельцем мотоцикла Mitsubishi, который не отражен в его декларации. Об этом сообщает онлайн-издание Republic.

«У меня есть не такой, но вашей фирмы есть мотоцикл. Но я, правда, стараюсь на нем не ездить», — признался глава страны около стенда Mitsubishi на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

В декларации Путина за 2016 год нет сведений о каком-либо мотоцикле, которым владеет президент. Согласно документу, ему принадлежит земельный участок площадью 15 соток, квартира площадью 77 квадратных метров и гараж, а также два автомобиля ГАЗ М21, «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф». Еще одна квартира с гаражом находится в пользовании президента. В 2015 и 2014 годах в декларации Путина также не указывались данные о принадлежащем ему мотоцикле.