В Госдуму внесли законопроект, который предполагает отмену роуминга для мобильной связи в России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Думы. Документ внесли депутаты от ЛДПР во главе с Вадимом Деньгиным.

В случае принятия законопроекта упразднится существующая схема, при которой роуминг начинает работать при выезде за пределы России. Депутаты указывают в пояснительной записке, что часть российских операторов уже отменили национальный роуминг.

«Такая ситуация выглядит несправедливо на фоне полной отмены мобильного роуминга на территории Евросоюза, а также на территории Норвегии, Исландии и Лихтенштейна с 15 июня 2017 года», — считают авторы законопроекта.