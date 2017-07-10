В понедельник, 10 июля, открылся северный вестибюль транспортно-пересадочного узла «Кутузовская». Об этом со ссылкой на мэра города Сергея Собянина сообщает информагентство «Москва».

«Мы, конечно, дорабатываем существующие, уже запущенные станции МЦК. Один из примеров — это северный выход „Кутузовской“ станции МЦК. Запуск дополнительного выхода, конечно, улучшит комфортность для пассажиров, которые пользуются этим транспортно-пересадочным узлом», — заявил Собянин.

Площадь двухэтажного северного вестибюля станции составляет 940 квадратных метров. Его высота — 7,1 метра. У вестибюля есть эскалатор для подъема и лестница для спуска на платформу, а также лифт.