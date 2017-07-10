Совет Федерации может начать разработку законопроекта о создании экологического фонда. Об этом со ссылкой на председателя СФ Валентину Матвиенко сообщает информагентство «Москва».

«Я противница расширения фондов, но мне кажется дорожный фонд, и экологический фонд — это было бы оправданно. Давайте вместе поработаем и предложим такой законопроект с тем, чтобы эти средства были целевыми», — заявила Матвиенко.

По ее словам, деньги на это нужно предоставить муниципальным органам власти. «Это увеличило бы их бюджет и повысило бы их ответственность», — считает Матвиенко.

Она добавила, что те, кто платит взносы за вред окружающей среде, должны понимать, что эти деньги направляются на экологические проекты. Когда у людей будет понимание, что деньги доходят до своей цели, этот налог не будет просто новым обременением для бизнесменов.