Стали известны лауреаты премии MUF Community Awards
В Москве прошла церемония награждения победителей премии городских сообществ MUF Community Awards. Список лауреатов премии опубликован на сайте Московского урбанистического форума.
Проект — лауреат премии
Номинация
«Интенсив ХХ: Третьяковская галерея в метро»
Городской дизайн
«Москва. Детали» об уникальных зданиях, известных только жителям близлежащих районов
Городские СМИ и блоги
«Учи.ру», позволяющий в интерактивной форме изучать школьные предметы
Научно-образовательные инициативы
«Политехнический музей на ВДНХ»
Сфера развлечений и досуга
Благотворительный марафон «Бегущие сердца» в поддержку детей с нарушениями развития
Спортивно-оздоровительные проекты
Спектакль «Черный русский» в жанре иммерсивного театра
Культурная инициатива
Приложение Find Face
Городские технологии
«Делись добром, Москва!» по сбору средств для благотворительных фондов
Благотворительные и социальные проекты
Награды получили городские сообщества, независимые проекты и частные инициативы, которые внесли значительный вклад в развитие столицы. Кроме того, специальный приз MUF Community Awards вручили культурно-деловому комплексу «Большевик», где состоялась церемония награждения.
Победителей определили по результатам голосования граждан на сайте mos.ru.
MUF Community Awards — первая мультидисциплинарная премия независимых проектов, частных инициатив и стартапов, которые внесли значительный вклад в развитие Москвы.
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