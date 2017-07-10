В Москве прошла церемония награждения победителей премии городских сообществ MUF Community Awards. Список лауреатов премии опубликован на сайте Московского урбанистического форума.

Проект — лауреат премии Номинация

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Награды получили городские сообщества, независимые проекты и частные инициативы, которые внесли значительный вклад в развитие столицы. Кроме того, специальный приз MUF Community Awards вручили культурно-деловому комплексу «Большевик», где состоялась церемония награждения.

Победителей определили по результатам голосования граждан на сайте mos.ru.

MUF Community Awards — первая мультидисциплинарная премия независимых проектов, частных инициатив и стартапов, которые внесли значительный вклад в развитие Москвы.