Утром во вторник, 11 июля, во Внукове приземлился пассажирский самолет авиакомпании «ЮТэйр», у которого отказал один из двигателей. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Лайнер выполнял рейс из Сургута. На подлете к Москве командир доложил об отказе двигателя. Тем не менее было принято решение совершить посадку в аэропорту назначения, поскольку, по расчетам пилотов, ресурс работающего двигателя позволял безопасно дотянуть до Внукова.

Посадка прошла благополучно. Паники на борту не было. Никто не пострадал.