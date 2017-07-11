Итоговое количество пострадавших от пожара в торговом центре «Рио» составило 18 человек вместо 14, о которых говорилось изначально. Об этом сообщает ТАСС.

Троим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, а еще 15 госпитализировали в НИИ имени Склифосовского и клиническую городскую больницу № 36. Одного ребенка уже выписали. Состояние десяти человек оценивается как легкой и средней тяжести, а еще четверых — как тяжелое.

Обитатели океанариума и зоопарка, расположенных на цокольном этаже торгового центра, от огня и дыма не пострадали.

Вечером 10 июля в торговом центре «Рио» на Дмитровском шоссе на северо-востоке Москвы произошел крупный пожар. Пламя, распространившееся из текстильного магазина на минус первом этаже, охватило площадь в тысячу квадратных метров. Сперва пожару присвоили второй ранг сложности, а затем повысили его до четвертого. На его ликвидацию ушло больше четырех часов.