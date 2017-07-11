Утром во вторник, 11 июля, в аэропортах Москвы отменили и задержали десятки рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 10:10 в Домодедове отменили два вылета — в Новый Уренгой и Ставрополь. Еще 29 рейсов задерживаются: 15 из них — в Домодедове, а еще 14 — в Шереметьеве.

В работе Внукова и подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.