Авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы из Москвы в Гавану и Майами и обратно из-за урагана «Ирма». Об этом сообщается на сайте перевозчика.

«В связи с приближающимся ураганом „Ирма“ к американскому штату Флорида и Кубе „Аэрофлот“ отменяет 9 сентября следующие рейсы: SU0110 Москва — Майами, SU0111 Майами — Москва, SU0150 Москва — Гавана, SU0151 Гавана — Москва», — следует из сообщения.

Отмечается, что пассажиров отмененных рейсов доставят накануне или после возобновления полетов или перевезут рейсами по другим маршрутам.

Кроме того, клиенты «Аэрофлота» могут без потерь вернуть билеты.

Ураган «Ирма», которому присвоена наивысшая, пятая категория, ожидается в южных штатах Америки в ближайшие выходные. Во Флориде и Пуэрто-Рико объявлен режим ЧС.

Ранее The Village рассказывал, как выжить во время урагана.