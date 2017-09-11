Независимые кандидаты получают большинство мандатов на муниципальных выборах в половине районов Центрального административного округа Москвы, а также в ряде округов вне ЦАО. Об этом свидетельствуют данные наблюдателей штаба Объединенных демократов.

По предварительной информации, оппозиция получает большинство мандатов в том числе в Хамовниках, Якиманке, Новых Черемушках, Тверском, Басманном, Красносельском, Ломоносовском, Академическом, Гагаринском и Тимирязевском районах.

Так, в Красносельском районе победу одержало движение «Солидарность» во главе с оппозиционным политиком Ильей Яшиным. Движение получило семь мандатов из десяти, остальные три мандата достались «Единой России».

Итоги выборов в Красносельском: Солидарность - 7 мандатов, Единая Россия - 3. В обоих округах первые места наши. Полный разгром единоросов. — Илья Яшин (@IlyaYashin) 10 сентября 2017 г.

В Тимирязевском районе большинство получила команда политика Юлии Галяминой, взяв восемь мандатов из 15.

Ну что. У нашей команды - большинство в муниципальном собрании. 8 из 15 мест у независимых кандидатов! — Юлия Галямина (@galiamina) 10 сентября 2017 г.

В Хамовниках депутатом станет журналист Илья Азар, в Басманном — 21-летняя активистка Люся Штейн.

В некоторых избирательных округах независимые кандидаты получили все мандаты. Как сообщила основатель проекта TheQuestion Тоня Самсонова, депутатами станут как минимум 179 членов штаба Объединенных демократов.

179 кандидатов штаба Гудкова станут депутатами. Обработано 12% протоколов. Едем дальше. — Tonia Samsonova (@toniasamsonova) 10 сентября 2017 г.

Окончательные итоги станут известны позже. По словам оппозиционных кандидатов, на некоторых избирательных участках результаты протоколов не сходятся с данными наблюдателей, а представители «Единой России» требуют пересмотра голосов.