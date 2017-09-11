Московский метрополитен выпустит серию билетов «Единый» с дизайном, посвященным 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли. Об этом сообщается на сайте московской мэрии.

Юбилейные проездные на 20 и 40 поездок позволят получить скидку в 50 % на второй билет в интерактивный музей Московского планетария «Лунариум».

Тираж юбилейных билетов составит 600 тысяч экземпляров. Проездные будут продаваться во всех кассах столичного метро со среды, 18 сентября.

Первый в мире искусственный спутник Земли запустили на орбиту 4 октября 1957 года с космодрома Байконур.