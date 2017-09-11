В Москве появятся проездные к 60-летию запуска первого спутника Земли
Московский метрополитен выпустит серию билетов «Единый» с дизайном, посвященным 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли. Об этом сообщается на сайте московской мэрии.
Юбилейные проездные на 20 и 40 поездок позволят получить скидку в 50 % на второй билет в интерактивный музей Московского планетария «Лунариум».
Тираж юбилейных билетов составит 600 тысяч экземпляров. Проездные будут продаваться во всех кассах столичного метро со среды, 18 сентября.
Первый в мире искусственный спутник Земли запустили на орбиту 4 октября 1957 года с космодрома Байконур.
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