Движение «Голос» сообщило о попытках исключить независимых кандидатов из списка победителей муниципальных выборов в трех районах Москвы. Об этом сообщается в твиттере движения.

В 3 районах мск управы пытаются через пересчет голосов убрать независимых победителей выборов: Тимирязевский, Измайлово, Северное Измайлово — Движение Голос (@golosinfo) 11 сентября 2017 г.

По данным наблюдателей, подобная ситуация сложилась в Измайлове и Северном Измайлове, а также в Тимирязевском районе.

Наши кандидаты в Измайлово пишут: Мы нашли председателя уика, он закрылся в кабинете главы управы, полиция не позволяет нам открыть дверь — Дмитрий Гудков (@gudkovd) 11 сентября 2017 г.

Ранее политик Юлия Галямина, чья команда избирается по Тимирязевскому району, обвинила членов территориальной избирательной комиссии во вскрытии пачки бюллетеней и необоснованном прибавлении голосов кандидатам «Единой России». Галямину выдворили из зала заседаний ТИК.

У нас вскрыли пачки 435 уика без свидетелей и начали пересчёт. Никого не известили. Вызвали полицию — Юлия Галямина (@galiamina) 11 сентября 2017 г.

Меня выдворили из зала заседаний тика . Они боятся, что я говорю об их преступлениях — Юлия Галямина (@galiamina) 11 сентября 2017 г.

27 голосов пририсовали едру! — Юлия Галямина (@galiamina) 11 сентября 2017 г.

Ранее Галямина сообщала, что ее команда получила большинство в Тимирязевском районе, взяв восемь мандатов из 15.

По предварительным данным, независимые кандидаты получают большинство мандатов на муниципальных выборах в половине районов Центрального административного округа Москвы, а также в ряде округов вне ЦАО.