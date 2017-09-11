«Голос» сообщил о противодействии независимым победителям выборов в трех районах Москвы
Движение «Голос» сообщило о попытках исключить независимых кандидатов из списка победителей муниципальных выборов в трех районах Москвы. Об этом сообщается в твиттере движения.
По данным наблюдателей, подобная ситуация сложилась в Измайлове и Северном Измайлове, а также в Тимирязевском районе.
Ранее политик Юлия Галямина, чья команда избирается по Тимирязевскому району, обвинила членов территориальной избирательной комиссии во вскрытии пачки бюллетеней и необоснованном прибавлении голосов кандидатам «Единой России». Галямину выдворили из зала заседаний ТИК.
Ранее Галямина сообщала, что ее команда получила большинство в Тимирязевском районе, взяв восемь мандатов из 15.
По предварительным данным, независимые кандидаты получают большинство мандатов на муниципальных выборах в половине районов Центрального административного округа Москвы, а также в ряде округов вне ЦАО.
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